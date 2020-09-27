Вакцинацию от гриппа для части россиян хотят сделать обязательной

Минздрав России планирует значительно расширить перечень лиц, для которых профилактическая прививка от гриппа является обязательной. Проект ведомственного приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Мера связана с пандемией коронавируса, которая повышает риск распространения сезонных заболеваний.

Обязательно прививать теперь будут работников социальной и коммунальной сферы, сферы услуг, волонтеров, вахтовиков, госслужащих, работников организаций соцобслуживания и МФЦ, правоохранителей и таможенников.

Ранее в список попали дети с шести месяцев, учащиеся школ, учащиеся профессиональных образовательных организаций, студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, беременные, взрослые старше 60 лет, призывники, больные хроническими заболеваниями.

Между тем, глава СПЧ Валерий Фадеев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что у некоторых людей могут быть противопоказания к вакцинации. По его мнению, принуждать к получению дозы медикамента никого нельзя.

Директор Московского бюро по правам человека, член СПЧ Александр Брод в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» также отметил, что работники социальной сферы и госслужащие имеют право отказаться от вакцинации. Он подчеркнул, что приказ Минздрава нуждается в доработке.