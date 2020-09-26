Россиян ждет рост тарифов на электроэнергию и газ

Правительство России одобрило планы повышения тарифов на электроэнергию для населения с июля 2021 года на 5%, на газ с июля 2021 года на 3% и на пассажирские железнодорожные перевозки с января 2021 года на 3,7%. Об этом говорится в прогнозе Минэкономразвития на 2021-2023 годы.

Динамика цен для конечных потребителей, кроме населения, на розничном рынке в 2020 году в среднем составит 5,6%, в период 2021-2023 годов - до 3,5%.

Цены на газ как для промышленности, так и для населения планируется в 2021-2023 годах индексировать на 3% в год.



В среднем размер индексации (каждый год с 1 июля) платежа граждан за коммунальные услуги в 2021-2023 годах будет составлять 4% в год.