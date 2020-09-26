В Петербурге побит очередной температурный рекорд

Бабье лето не спешит покидать Санкт-Петербург и в субботу установлен очередной рекорд - погода самая теплая с 1974 года. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

В ночь с субботы на воскресенье будет около +10 градусов, а завтра весь день будет переменная облачность, но без дождей, и тоже тепло. Ветер будет дуть восточный, юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит +21...+23.

Атмосферное давление почти не изменится.