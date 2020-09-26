В России меняется порядок получения пенсий и пособий на карту

Все социальные выплаты для россиян переводят на карты платежной системы “Мир”. С 1 октября получить пособия через другие системы станет невозможно.

Альтернативой будет только выплата наличными или перечисление на счет, к которому не привязана банковская карта.

Чтобы получать пенсии по новым реквизитам, пожилым людям нужно обратиться в ПФР, а получателям пособий и других соцвыплат (беременным, семьям с детьми, малоимущим и др.) - в МФЦ.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин поручил продумать выплаты на детей.