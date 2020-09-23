В Петербурге установлен очередной температурный рекорд - в этом году 15-й

Санкт-Петербург установил первый сентябрьский температурный рекорд. Об этом говорится на официальном сайте ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В 15:00 столбики термометров в северной столице поднялись до плюс 21,1 градуса. В прошлый раз такое тепло было зафиксировано в 1989 году.

По данным синоптиков, в четверг, 24 сентября, в Петербурге будет небольшая облачность, до +22 градусов. Ветер будет умеренный, атмосферное давление не изменится. Теплая погода сохранится примерно пять дней.