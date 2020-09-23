За парковку у мусорок могут ввести внушительный штраф

Петербургские депутаты хотят ввести штрафы за перекрытие машиной доступа к контейнерной площадке. Размер штрафа может составить до 500 тыс. рублей. Многие законодатели поддержали законопроект.

В случае принятия, водителям-частникам грозит штраф от 3 до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц - от 5 до 40 тыс. рублей, а для юрлиц – от 100 до 500 тыс. рублей.

В настоящее время петербуржцам нельзя парковаться на газонах, детских и спортивных площадках. Также нельзя занимать автомобилем места для выгула собак.