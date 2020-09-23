Путин поручил увеличить выплаты на детей

Президент России Владимир Путин попросил предусмотреть в бюджете РФ увеличение размера выплат для семей с детьми. Речь идет о семьях, ежемесячный доход которых не достиг прожиточного минимума на человека в регионе. Об этом он рассказал, выступая на встрече с членами Совета Федерации в среду, 23 сентября.

Президент поручил кабмину определить чёткие, понятные, справедливые критерии предоставления дополнительной поддержки для таких семей.

На текущий день семьям с низкими доходами предусмотрена выплата в размере одного прожиточного минимума на ребенка до трех лет.

В январе Путин предложил вввести выплаты на детей 3-7 лет включительно в размере половины прожиточного минимума на ребенка. Он также отмечал, что если такая поддержка не будет достаточной, с 2021 года размер выплаты могут увеличить до целого прожиточного минимума в регионе.

Ежемесячные пособия на детей 3-7 лет начали выплачиваться 1 июня 2020 года.