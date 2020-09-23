Навальный рассказал о планах на будущее

Российский политик Алексей Навальный после выписки из берлинской клиники намерен привести жизнь в порядок и заниматься здоровьем. Об этом он написал в своем Instagram.

Врачи рекомендовали прогулки и проводить время с семьей, сообщил Навальный. Он добавил, что первым делом после выписки отправился в парк.

Возможно, для полного восстановления придется пройти курс реабилитации в клинике.

Ранее стало известно, что врачи считают состояние политика достаточно стабильным, чтобы выписать его. Он находился на лечении в Берлине больше месяца.

Омские врачи, к которым 20 августа попал в плохом состоянии политик, заявили, что основной диагноз — нарушение обмена веществ. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок».