Детей в школы будут принимать по новым правилам

Министерство просвещения России изменило правила приема детей в школы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Документ содержит восемь основных нововведений, в числе которых — приоритет зачисления в первые классы для детей, проживающих на закрепленной за школой территорией. Также преимущество получают младшие братья и сестры уже обучающихся в данной школе.

Изменены и сроки приема заявлений. Теперь для «закрепленных» детей и имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право для зачисления он длится с 1 апреля по конец июня. Для всех остальных прием начинается с 6 июля.

Отдать ребенка в первый класс можно с шести с половиной лет. Для обучения в более раннем или более позднем возрасте требуется письменное заявление родителей. Также нужно разрешение учредителя школы.