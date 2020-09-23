В Петербурге зацвела сирень

В Санкт-Петербурге в конце сентября зацвела сирень. Об этом сообщила петербурженка в посте в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Грибы и Грибники СПб».

Она также обратила внимание на набухшие почки других растений – например, рябины. Подписчица отметила, что как будто вот-вот наступит вербное воскресенье, а не зима.

Она также опубликовала фотографии.

Отметим, что в северной столице - бабье лето. В ближайшие дни днем будет около +20...+22 градусов. Однако ночью будет прохладно - до +10. Осадков не ожидается.