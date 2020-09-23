Навальный выздоровел и выписан из клиники в Берлине

Состояние Алексея Навального продолжает улучшаться, он был выписан из стационара. Об этом сообщила в среду клиника Charite, где он проходил лечение с 22 августа.

Неотложное лечение прекращено. Всего политик провел в немецкой клинике 32 дня, из них 24 - в отделении интенсивной терапии.

Медики считают, что возможно полное выздоровление Навального, однако нельзя исключить долгосрочных последствий.

Навальному стало плохо 20 августа в самолете. После экстренного приземления политика сначала лечили в омской клинике, а потом перевезли в Германию.