Бабье лето не покидает Петербург: в среду будет тепло

В Санкт-Петербурге, по прогнозам синоптиков, настоящее бабье лето. Теплая погода задержится на несколько дней.

Как сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в среду днем воздух в городе на Неве прогреется до +18...+20 градусов.

Ночью, впрочем, будет достаточно холодно - местами в Ленобласти будет около +6 градусов, а в Петербурге - около +10.

Облаков будет мало, осадков не ожидается. Ветер умеренный, юго-западный. Атмосферное давление может немного понизиться.

Хорошая погода продлится 24-25 сентября, будет, возможно, даже чуть теплее - до +22, солнечно.