Макаревич рассказал о своей "большой пенсии"

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оценил размер своей пенсии. Как сообщает "Взгляд", со всеми дополнительными выплатами артист получает «тысяч двадцать шесть».

Свою пенсию он назвал «достаточно большой». Она складывается из различных надбавок, которые полагаются народным артистам Российской Федерации, но и ветеранам труда.

Макаревич отметил, что в его кругу все пенсионеры - работающие. Это их призвание, отметил музыкант.



Ранее он признавался, что «Машина времени» — далеко не самая высокооплачиваемая группа.

По данным Росстата, средняя пенсия по РФ составляет 15 тыс. руб.