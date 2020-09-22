Мебельщики возмущены запретом на открытие магазинов в жилых домах

Ассоциация предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России пытается отменить запрет на работу магазинов в многоквартирных домах, наложенный МЧС с поддержкой Минпромторга.

Как пишет "Ъ", участники рынка уверены, что вступивший в августе в силу запрет негативно скажется на производстве мебельной продукции, так как приведет заметному сокращению числа торговых точек.

В настоящее время в РФ работают 61,9 тыс. мебельных магазинов, шоурумов и салонов. Из них 10,7 тыс. расположены в многоквартирных жилых домах, которые могут закрыть в любой момент по решению МЧС.

В Ассоциации отмечают, что с точки зрения пожарной безопасности мебельные магазины в жилых домах - очень безопасное место. Обычно в них находятся выставочные образцы, а не склады товара.