Власти сообщили, что 4/5 жилых домов Петербурга получили тепло

В 80% жилых домов Санкт-Петербурга уже дали тепло. Об этом на заседании городского правительства рассказал председатель Жилищного комитета Виктор Борщев.

По его словам, в общей сложности в Петербурге к зиме пришлось готовить 23 661 здание, в том числе 23 303 многоквартирных дома.

Технически город на 100% готов к отопительному сезону.

Также Борщев рассказал, что зимой в Петербурге планируется задействовать 650 единиц уборочной и спецтехники, а также более 800 средств малой механизации - для уборки снега и обработки дорог противогололедными материалами.