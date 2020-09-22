В Пулково поставят новые тепловизоры

Новые стационарные тепловизоры поступят в пункты пропуска через госграницу РФ уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.

В частности, новое оборудование появится в международном аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково", а также в некоторых морских портах северной столицы.

Отечественные стационарные комплексы хорошо зарекомендовали себя на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.

Приборы предназначены для распознавания и анализа температуры неограниченного числа людей в дистанционном режиме.

Аппарат сможет выделить человека с повышенной температурой тела из интенсивного движущегося потока.

Прибор поможет, в частности, обнаруживать людей, которые могут быть простуженными или болеть коронавирусом.

Напомним, как отмечали медики, в Петербурге пока не ожидается второй волны коронавирусной инфекции.