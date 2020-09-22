В Пулково поставят новые тепловизоры

Новые стационарные тепловизоры поступят в пункты пропуска через госграницу РФ уже на этой неделе. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса.
В частности, новое оборудование появится в международном аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково", а также в некоторых морских портах северной столицы.
Отечественные стационарные комплексы хорошо зарекомендовали себя на Олимпиаде в Сочи и чемпионате мира по футболу в России.
Приборы предназначены для распознавания и анализа температуры неограниченного числа людей в дистанционном режиме.
Аппарат сможет выделить человека с повышенной температурой тела из интенсивного движущегося потока.
Прибор поможет, в частности, обнаруживать людей, которые могут быть простуженными или болеть коронавирусом.
Напомним, как отмечали медики, в Петербурге пока не ожидается второй волны коронавирусной инфекции.