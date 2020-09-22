В Репино появилось несколько новых улиц

Четыре безымянных проезда в Репино стали называться определенными именами. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов.

В частности, проезд от Усадебной улицы до Зеленогорского шоссе стал Гулинской улицей, а участок дороги от Нагорной улицы до Ридингерской улицы назвали Нагорным переулком.

Улица, проходящая по территории бывшего имения генерал-майора Николая Ридингера, теперь будет Ридингерской.

Уулица, проходящая по территориям бывших усадеб Гулина и Ридингера, будет называться Усадебной.