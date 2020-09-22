Отопление в Петербурге включат на неделю позже

В Петербурге пока не включают регулярное отопление. Об этом рассказал глава комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук, добавив, что не стоит ждать горячих батарей на этой неделе (21-27 сентября).

По его словам, среднесуточная погода в городе +8 длится уже пять дней. При резком похолодании также возможен срочный отопительный сезон.

С 17 сентября в городе началось периодическое протапливание, но оно касается только школ, поликлиник, детских садов, интернатов и домов престарелых. А вот батареи в жилых домах пробуют пока не везде. Как отмечали власти, Петербург полностью готов к зиме и новому отопительному сезону.

Также официальный старт отопительного сезона решили перенести из-за теплых деньков - бабьего лета.