Власти рассказали об открытии новых станций метрополитена

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Северной столицы назвал сроки открытия шести новых станций метро. Об этом представители КРТИ сообщили в комментариях на странице главы города Александра Беглова «ВКонтакте».

Так, уже строятся «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») на Красносельско-Калининской линии и будут введены в эксплуатацию в 2023 году. «Каретную», «Боровую», «Заставскую» и «Броневую» откроют после 2026 года.

В целом же строительство ведется по плану, добавили в КРТИ.

Отмечается, что сроки строительства зависят от финансирования.