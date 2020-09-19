Навальный рассказал, как он выздоравливает

Политик Алексей Навальный рассказал о ходе своего восстановления в Берлине. Сейчас он может ходить, но для него налить воду в стакан — это «целый аттракцион». Пост опубликован на его странице Instagram от лица политика, однако писать ему помогали, так как, по словам Навального, телефон для него «бесполезен, как камень».

Он рассказал, что начал понимать слова доктора, однако какое-то время не мог говорить, не знал, "где брать слова".

Также он сообщил, что пока у него дрожат ноги, когда он идет по лестнице.



Алексей Навальный находился в коме с 20 августа до 7 сентября. Сейчас он лечится в берлинской клинике «Шарите». Германия утверждает, что его отравили ядом из группы «Новичок», в России это отрицают. Соратники политика ранее сообщили, что яд из группы «Новичок» нашли на бутылке из его гостиничного номера в Томске.