Синоптики рассказали, когда бабье лето ждут в Петербурге

Доцент кафедры метеорологических прогнозов РГГУ Валерий Цепелев рассказал, когда петербуржцам стоит ждать бабье лето.

Метеоролог отметил, что тепло должно было придти в северную столицу еще в начале сентября, однако вмешался циклон, который принес с собой дожди, похолодание и штормовой ветер. Теперь же теплые дни в Петербурге ожидаются лишь в конце месяца. Возможно, потепление наступит на следующей неделе.

Впрочем, отметил Цепелев, вряд ли температура воздуха прогреется особенно сильно - даже +23 уже выглядит нереалистично.

Ведущий синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов также считает, что тепло вернется в город к концу сентября. По прогнозам, днем воздух прогреется до +20. Теплые деньги, скорее всего, будут с 22 по 26 сентября. Колесов указал, что понятнее будет 21 сентября. Также нельзя исключать дожди.