Власти США запрещают TikTok

Запрет на скачивание и использование в США китайских приложений WeChat и TikTok начинает действовать 20 сентября.

Запрещаются также обновления этих приложений через американские интернет-магазины, пишет Regnum.

Распространяется указ и на «любое оказание услуг» через WeChat «c целью перевода денег или обработки платежей» на американской территории.



Также нельзя предоставлять услуги интернет-хостинга, которые позволили бы приложениям работать в Соединённых Штатах - для WeChat с 20 сентября, а для TikTok - с 12 ноября.

Власти считают, что данная мера поможет защитить американские национальные интересы.

Министерство коммерции КНР заявило, что действия администрации Трампа наносят серьезный ущерб законным правам и интересам китайских компаний, нарушает нормальный рыночный порядок. Китай выступил решительно против этого.