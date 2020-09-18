В Ленобласти ожидаются заморозки

В выходные на территории Ленинградской области ожидаются заморозки и минусовая температура ночью. Об этом сообщило региональное управление МЧС (по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС»).

В субботу, 19 сентября, в резко усилится северный и северо-западный ветер, скорость порывов может достигать 15 метров в секунду.

Температура воздуха днем на уикэнд составит +13…+15 градусов. В ночь на воскресенье, 20 сентября, в некоторых районах Ленобласти столбик термометра опустится ниже нуля, до отметки в -1 градус.

Холодная погода со штормовыми ветрами бушует в Петербурге несколько дней. Были повреждены автомобили, упали деревья. В пятницу власти решили закрыть для посещения несколько скверов и садов.

Впрочем, на следующей неделе региону обещают бабье лето.