Стал известен победитель конкурса на создание парка "Тучков буян"

В Петербурге подвели итоги международного конкурса на концепцию арт-парка «Тучков буян». Как пишет 78.ru, первое место в конкурсе заняла работа петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна.

Проект был разработан совместно с голландской West 8.

Отмечается, что к жюри поступило 229 заявок на участие в конкурсе, что в два раза больше, чем при проектировании столичного парка «Зарядье».



По проекту-победителю, в парке будут созданы оранжереи и красивая набережная, подземный переход под съездом с Биржевого мост, а также Театр танца и парковка перед ним. Также на территории будет и подземный паркинг. Стоимость работ составит около 6 млрд руб. Открытие для посетителей планируется после 2021 года.

Будущий парк расположится на Петроградской стороне между проспектом Добролюбова и Малой Невой, напротив стрелки Васильевского острова. Территорию ранее планировалось застроить жилыми домами, однако строительство было отменено. Ранее там находился институт прикладной химии.