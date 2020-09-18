Эксперт: Товары для взрослых интересуют потребителей все больше

Потребителям стали интересны товары «18+», и онлайн-гипермаркетам выгодно их продавать. Об этом рассказала Светлана Мариненок, владелица крупного онлайн-гипермаркета nborn.ru.

"На нашем сайте представлены практически все категории, которые попадают под определение товаров повседневного спроса – косметика, канцелярия, посуда, бытовая техника, игрушки, книги и оборудование для спорта. В какой-то момент мы решили расширить ассортимент, и чуть больше года назад на нашем сайте появился раздел «18+». Изначально эта идея меня смутила, но решение было скорее прагматическим, чем интуитивным – развивать это направление порекомендовали партнеры, которые утверждали, что товары для взрослых отлично продаются в период праздников. Оказалось, что эта сфера показывает стабильный рост, на который не влияют ни мировые кризисы, ни локальные экономические спады. Более того, согласно исследованиям рынка, в кризисные периоды спрос на товары для взрослых, особенно в интернет-магазинах, растет", - отметила она.

По словам Светланы, за год присутствия на этом рынке гипермаркет получил очень лояльных покупателей – "они никогда не задают лишних вопросов из-за того, что не готовы обсуждать темы своей сексуальной жизни, но готовы тратить на свое удовольствие крупные суммы". "Сейчас объёмы продаж этой категории у нас существенно превышают показатели других разделов сайта", - подчеркнула она.

Основной поток заказов в нише «18+» идет из городов-миллионников – Москвы и Санкт-Петербурга, и лишь небольшая часть – из регионов.

«Поставщик счастья», с которым мы работаем сегодня, полностью обеспечивает весь цикл доставки товаров по Москве с помощью собственной курьерской службы. В Санкт-Петербурге у гипермаркета налажена собственная система логистики: курьеры, сотрудники колл-центра.

На сайте гипермарета сейчас представлено около 30 тыс. позиций товаров для взрослых – для данного сегмента рынка это гигантский ассортимент.