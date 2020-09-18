Несколько скверов и садов Петербурга закрыли из-за урагана

В Петербурге принято решение ради безопасности горожан и гостей города закрыть ряд садов и скверов.

Как рассказали в пресс-службе Комитета по благоустройству Смольного, утром в пятницу стало известно о десяти поваленных ветром деревьях: шесть в Петродворцовом районе и четыре — в Красногвардейском.

Специалисты дорожных предприятий - дежурные бригады - работают в режим повышенной готовности. Возможны подтопления, о которых дорожники будут сообщать в Водоканал.

Власти просят петербуржцев соблюдать меры предосторожности в связи с надвигающимся штормом.

По состоянию на 8:00, порывы ветра в северной столице достигают 14 м/с, в прибрежных районах — до 17 м/с, уровень воды в Неве составляет 74 см.

Ветер будет гулять по Петербургу всю пятницу, порывы будут достигать 18 м/с.