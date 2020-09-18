Депутаты Госдумы придумали "студенческий капитал"

Депутат Госдумы предлагает ввести в РФ студенческий капитал на высшее образование. Как передает РИА Новости, согласно тексту законопроекта, полмиллиона рублей будет зачислено на специальный счет студента, который поступил в высшее учебное заведение.

Для среднего профессионального образования предлагается установить сумму 250 тыс. рублей.

По словам Тумусова, законопроект в ближайшее время направят в правительство.

Депутат предлагает вернуться к принципу «подъемных», которые выплачивали выпускникам в СССР. Использовать студкапитал можно будет только после получения диплома и на ограниченные цели: оплату проезда, аренду жилья или на открытие своего дела.