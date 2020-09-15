Петербург и Москву свяжет веломаршрут

Команда по развитию велокультуры Let's bike it! и консалтинговая компания "КБ Стрелка" начали экспедицию из Москвы в Петербург для создания удобного веломаршрута, который свяжет оба города. Об этом сообщила во вторник пресс-служба проекта.

Экспедиция в 1150 км будет длиться 16 дней, в ней участвуют свыше десяти человек. Они ознакомятся с трассой, исследуют проблемные участки, пообщаются на местах и изучат туристический потенциал различных достопримечательностей.

Спонсор проекта - компания Романа Абрамовича.