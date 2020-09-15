Новый атомный ледокол прошел "крещение" штормом в Финском заливе

Атомный ледокол "Арктика" во время ходовых испытаний попал в шторм недалеко от Санкт-Петербурга в Финском заливе. В соцсетях появилось видео, как судно справляется со стихией, лавируя на больших волнах.

В дни испытаний скорость порывов ветра в регионе местами достигала 24 м/с.

На видео, заснятом с самого судна, запечатлен ясный солнечный день и огромные волны, о которые ударяется нос корабля.

Производитель отмечал ранее, что в ходе испытаний тестируются скорость и способность маневрировать. Также проверяется работа общесудовых систем, оборудования навигации и связи.

"Арктика" будет самым большим судном такого типа в мире.

Штормы захватили Петербург с 10 сентября и бушевали четыре дня. На этой неделе синоптики обещают возвращение ураганной погоды.