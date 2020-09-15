Навальный опубликовал первый пост после прихода в сознание

Политик Алексей Навальный опубликовал в "Инстаграме" первый пост спустя долгое время. Оппозиционер не вел соцсети с 20 августа, когда попал в омскую больницу.

Сейчас он передал привет всем из клиники "Шарите" в Берлине.

Как сообщил Навальный, он смог целый день дышать самостоятельно без помощи ИВЛ.

Ранее он отметил, что после завершения лечения в берлинской клинике планирует вернуться в Россию.