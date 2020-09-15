Петербуржцы выбирают товары подешевле

Для жителей Санкт-Петербурга важна цена товара, а москвичи ориентируются на отзывы и любят торговаться. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела Юла совместно с исследовательским агентством ResearchMe.

Исследователи выяснили, что вызывает доверие у пользователей сервисов объявлений, и на что они обращают внимание при покупке.

70% петербуржцев ориентируются на цену при выборе товаров и услуг. В Москве важна возможность прочитать подробное описание товара.

Чем ближе продавец и покупатель расположены друг к другу, тем выше доверие между ними. Так, 92% опрошенных считают надежными продавцами и покупателями людей из своего района или округа. Объявления от "соседей" вызывают доверие почти у половины петербуржцев.

Наличие отзывов и рейтинга оказалось одинаково важно для жителей Москвы и Санкт-Петербурга – 76% и 81%.

В целом, москвичи на 10% чаще довольны покупками на сервисах объявлений, чем петербуржцы.