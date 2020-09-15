В одном из парков Петербурга запретили электросамокаты

В ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове нельзя будет использовать сигвеи, элетросамокаты, гироскутеры и другие подобные средства передвижения. Об этом сообщает пресс-служба парка.

Решение принято по итогам опроса посетителей. Всего в голосовании приняли участие свыше 7,6 тыс. человек. Против "покатушек" высказали более 2,4 тыс. человек, за продолжение катаний - 3,1 тыс. человек. Более 2 тыс. посетителей хотели бы гулять по парку без проезжающих мимо самокатов по выходным.

Согласно распоряжению администрации парка, с 17 сентября кататься по парку на электросамокатах и других средствах транспорта с электроприводом можно будет только детям до десяти лет в сопровождении взрослых.

Правила передвижения на велосипедах остались те же - с небольшой скоростью, только по асфальтовым дорожкам.