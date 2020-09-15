В Петербурге снова ожидают ураганы

Петербуржцам озвучили неутешительный прогноз погоды на всю неделю до 20 сентября. Об этом написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Он отметил, что погода в Петербурге будет уже октябрьской. Город атакуют сразу несколько североатлантических циклонов, поэтому стоит ожидать дожди и штормовые ветра. Такую погоду синоптик назвал «циклонической чехардой».

Самая приятная погода для петербуржцев установится 15 сентября, во вторник - в основном, будет сухо и солнечно, около +17 градусов.

Однако уже завтра, 16 сентября, город накроют дожди, начнет усиливаться ветер. В четверг его порывы достигнут уже штормовой силы. Температура резко упадет до +12 градусов.

Ветер ослабеет только к пятнице, но останется порывистым. Дожди к концу рабочей недели станут кратковременными, однако температура будет держаться на отметке в +11...+13 градусов.

Уже в субботу, 19 сентября, придет очередной циклон, небо снова затянут облака, западный ветер усилится, возможны наводнения.