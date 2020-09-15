  • 15 Сентябрь 2020
USD 16.09.2020 75.1884 +0.4736
USD ММВБ 13:26 75.1945  
EUR 16.09.2020 89.3614 +0.7795
EUR ММВБ 13:26 89.3404  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге снова ожидают ураганы

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

На текущей неделе в городе будет "циклоническая чехарда", несколько североатлантических циклонов атакуют северную столицу.

Петербуржцам озвучили неутешительный прогноз погоды на всю неделю до 20 сентября. Об этом написал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус на своей странице в Facebook.

Он отметил, что погода в Петербурге будет уже октябрьской. Город атакуют сразу несколько североатлантических циклонов, поэтому стоит ожидать дожди и штормовые ветра. Такую погоду синоптик назвал «циклонической чехардой».

Самая приятная погода для петербуржцев установится 15 сентября, во вторник - в основном, будет сухо и солнечно, около +17 градусов.

Однако уже завтра, 16 сентября, город накроют дожди, начнет усиливаться ветер. В четверг его порывы достигнут уже штормовой силы. Температура резко упадет до +12 градусов.

Ветер ослабеет только к пятнице, но останется порывистым. Дожди к концу рабочей недели станут кратковременными, однако температура будет держаться на отметке в +11...+13 градусов.

Уже в субботу, 19 сентября, придет очередной циклон, небо снова затянут облака, западный ветер усилится, возможны наводнения.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    09.09.20
    В чем польза тибетских сборов?
    17.08.20
    В следующем сезоне еврокубков будут действовать новые ограничения
    31.07.20
    Мария Фурсова: Салон красоты Chisla – самый успешный проект в Санкт-Петербурге
    30.07.20
    Самые ожидаемые события 2020, которые пройдут в Санкт-Петербурге
    25.07.20
    Можно ли получить отсрочку по банковским кредитам по причине коронавируса?
    24.07.20
    Косметологическое оборудование: что выбрать для домашнего и профессионального ухода за лицом?
    23.07.20
    «Золотой мяч» отменён впервые в истории
    22.07.20
    Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект о запрете ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram