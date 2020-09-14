СМИ: Тонны соли на зиму для Петербурга "растаяли"

В Санкт-Петербурге начали готовиться к зиме и приобретают реагенты для дорог. Как пишет "Мойка 78", соль уже закупили и что-то еще осталось с прошлого года, однако большой объем соли, похоже, потерялся.

Вице-губернатор Николай Бондаренко заявил, что в сентябре было записано 40 тыс. тонн соли, а комитет по благоустройству Смольного ранее сообщал о закупке 100 тыс. тонн. По данным комитета, за прошлую зиму из ста тыс. тонн потратили всего 13 тыс. тонн (в остатке 87 тыс. тонн).

Однако если учесть заявление вице-губернатора, то где-то пропали 47 тыс. тонн соли.

Комментируя информацию изданию, Бондаренко отметил, что сто тысяч - это плановый объем, однако по факту такое количество соли негде хранить и его не закупали.ыло оплачено и получено только 56 тыс. тонн, отметили у вице-губернатора. Кроме того, подчеркивается, что за минувшую зиму потратили 15 тыс. тонн соли.

Отметим, что две тысячи тонн – это 11,8 млн рублей.