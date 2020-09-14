Контролеры обнаружили в продуктовых Петербурга плохое мясо

В некоторых петербургских магазинах обнаружили некачественное мясо птицы. Об этом сообщили эксперты «Общественного контроля».

Они назвали птицефабрики, которые поставляют плохое мясо, после проверки. Специалисты проанализировали 10 образцов мяса. Четыре из них вызвали вопросы. Эксперты обнаружили в них сальмонеллу и листерии - опасные бактерии. Они могли появиться в мясе на фабрике из-за антисанитарии, либо из-за неправильной фасовки или перевозки или хранения.

Как отмечают эксперты, птицефабрики, в образцах которых были найдены бактерии, - это АО «Приосколье», ООО «Белгранкорм – Великий Новгород», АО «ПРОДО Птицефабрика Калужская», АО «Птицефабрика «Роскар» и «Северная».

Бактерии листерина могут привести к летальному исходу, поражая ЦНС, а в некоторых случаях могут спровоцировать менингит и энцефалит.