В Петербурге подняли прожиточный минимум

Прожиточный минимум в Санкт-Петербурге вырос на 0,8% для всех групп населения. Как пояснили в пресс-службе Смольного, соответствующее постановление подписал губернатор.

Сумма минимума рассчитывается из индекса цен на товары и услуги, а также уровня цен на продукты и потребительскую корзину.

Теперь прожиточный минимум равняется 11 658,4 рубля, для трудоспособного населения - 12 796,9 рубля, для пенсионеров – 9 458,1 рубля, для детей – 11 366,1 рубля. Для всех категорий сумма выросла примерно на 100 рублей.

Напомним, по данным Петростата, потребительские цены в северной столице за полгода выросли на 3%, а численность безработных - в 8,3 раза.