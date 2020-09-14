В Думе предлгают разрешить водить авто 16-летним подросткам

В Госдуме предложили снизить возрастной порог для управления машиной до 16 лет. Автор инициативы депутат Василий Власов направил такое предложение в ГУОБДД МВД.

По его словам, это поможет 16-17-летним россиянам, которые уже начали работать, быть более вовлеченными в экономические процессы.

Начинать обучение для получения водительского удостоверения категории B возможно, по мнению депутата, с 15,5 лет.



Сейчас учиться в автошколе и сдавать экзамены на получение категории B можно с 16 лет, а получать права — только после достижения совершеннолетия.

Между тем, глава Всероссийского общества автомобилистов Валерий Солдунов считает, что ввести практику получения водительских прав с 16 лет в России невозможно.