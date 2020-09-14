Брат убитой историком аспирантки признан потерпевшей стороной

Сергей Ещенко, брат расчленённой историком Олегом Соколовым аспирантки СПбГУ рассказал в суде о последнем разговоре с Анастасией Ещенко. Как пишет 78.ru, потерпевшим по делу будет выступать Сергей, поскольку родители официально отказались принимать участие в процессе.

По словам брата жертвы, Анастасия позвонила ему в Краснодар в день перед убийством. Она была в тяжелом состоянии, пожаловалась на избиение из-за ревности. Позже она перезвонила, сообщив, что ссора закончилась. На следующий день трубку уже никто не брал, отметил Сергей, и узнал об убийстве из новостей.



Отношения историка с аспиранткой длились с 2016 года.

По данным обвинения, Олег Соколов убил Анастасию Ещенко в ноябре прошлого года. Он несколько раз выстрелил в свою жертву, после чего расчленил её тело и пытался утопить останки в Мойке.

С начала следствия историк обвинял жертву в плохом отношении к его детям, что, по его словам, и служило причиной конфликтов.