На Васильевском острове насобирал 33 мешка мусора и спасли птицу

Активисты очистили от мусора устье реки Смоленки в рамках субботника (серия мероприятий будет проведена осенью). На Васильевском острове собрали 33 мешка мусора, сообщила пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга.

Активисты осуществляли раздельный сбор: так, десять мешков получилось со стеклянными отходами, 16 - со смешанными, семь - с пластиком.

Также волонтеры фотографировали растения, птиц и насекомых на территории, чтобы передать экологам. Во время этой работы активисты нашли чайку со сломанным крылом. Птице помогут ветеринары.

14 сентября активисты будут работать в Южно-Приморском парке в Красносельском районе, 16 сентября - на Суздальских озерах.

Подробнее о будущих акциях можно прочитать в группе "Экологического волонтерского центра" в "ВКонтакте". Там же можно зарегистрироваться на акцию. При себе необходимо иметь маску и антисептик.

Напомним, ранее экоактивисты собрали с берега Финского залива более 500 мешков мусора.