Курьер, привезший клиентке ведро с мочой, уволен

От работы отстранен курьер, который доставил клиенту ведро с мочой вместе с заказом еды, сообщили в компании "Яндекс.Лавка".

Директор пиар-службы "Яндекс.Лавки" Елена Новикова уточнила, что на изученных записях камер видеонаблюдения видно отсутствие постороннего предмета в заказе в момент его комплектации и передачи в доставку.

Накануне жительница Санкт-Петербурга рассказала в соцсетях о том, как получила неожиданный довесок к заказу в виде ведра с мочой.

Перед девушкой извинялся хозяин сервиса Илья Красильщик. Деньги за заказ ей вернули.