Над Финским заливом заметили северное сияние

В Санкт-Петербурге засняли первое северное сияние в этом сезоне. Наблюдать природное явление могли как жители Петербурга, так и Ленобласти в ночь с воскресенья на понедельник.

В соцсетях обычных жителей и телеграм-канале астрофизиков Петербурга опубликованы различные фото с долгой выдержкой, на которых видно зеленоватое свечение.

Традиционно наблюдать северное сияние туристы ездят в Мурманскую область. Там уже также открылся сезон авроры. Туроператоры надеются, что северное сияние поможет восстановлению отрасли после коронавирусной самоизоляции.

Чтобы наблюдать явление, лучше уехать подальше от города и светового загрязнения.