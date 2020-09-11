Парк Победы сделают в 10 раз популярнее

Власти Петербурга намерены в корне изменить парк Победы. Решено сделать зеленую зону более привлекательной для жителей и гостей города, отметил вице-губернатор Евгений Елин.

По его данным, на выходных сейчас парк посещают 15 тыс. человек, а нужно, чтобы приходили 150 тысяч, считают в Смольном.

В парке планируют проводить мероприятия для привлечения граждан. Так, на этих выходных состоится фуд-маркет "Сбор урожая", пройдет китайский фестиваль и уроки корейских танцев.

Уже сделана разметка для велосипедистов и установлены парковые пуфики.

Елин рассказал также о планах перестроить детскую площадку, сделав огромную игровую локацию на 1500 кв.м.