Власти решили оставить плату за штрафстоянку на том же уровне

В 2021 году в Санкт-Петербурге не изменится базовый уровень тарифа на перемещение и хранение транспортных средств. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по тарифам.

Таким образом, сумма оплаты за штрафстоянку не изменится. Так, стоимость эвакуации транспортных средств категорий А, В, М, С1 и D1 не превысит 3004 рублей. При этом стоимость штрафстоянки в час - 54 рубля.

Отметим, что многие принятые Смольным решения основываются на том, что многие отрасли и многие граждане нуждаются в поддержке после экономического спада из-за пандемии коронавируса.