Женщина отсудила у клиники миллион за неудачную операцию на груди

Ленинский районный суд взыскал деньги с ООО «Центр Пластической Хирургии» за неудачную операцию в пользу пациентки.

В объединённой пресс-службе судов сообщили, что женщина весной 2019 года заключила договор с клиникой на увеличение и подтяжку груди. Женщина потратила более 217 тыс. руб. Операцию провели в тот же день.

Пациентка сообщила, что соблюдала все рекомендации после операции, однако стала замечать ассиметрию молочных желез. Пластический хирург из другой клиники порекомендовал замену имплантов и коррекцию.

Пациентка обратилась в клинику, делавшую операцию, однако там ее жалобу оставили без ответа, тогда петербурженка пошла в суд. Она просила более 1 млн руб. в качестве компенсации.

Суд удовлетворил требования пациентки частично.