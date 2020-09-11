Ценники в продуктовых магазинах хотят сделать более подробными

Союз потребителей России предложил всем магазинам использовать новые ценники, на которых указывалась бы и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л). Как пишет газета «Известия», организация направила свои предложения в Министерство промышленности и торговли.

Новые правила розничной торговли находятся на стадии слушаний, однако в министерстве уже с недоверием отнеслись к предложению союза.

Мотивация СПР в том, что в случае двойных ценников, производители не смогут "хитрить" с количеством товара.

"Ашан" уже использует такие ценники в магазинах сети.