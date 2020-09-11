Российский транспорт может стать бесплатным через 15 лет

Министерство транспорта РФ обновило проект транспортной стратегии до 2035 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на соответствующий документ.

Внимание СМИ привлекли планы министерства, по возможности, ввести бесплатный проезд в общественном транспорте. Это будет возможно, если с 2025 года будет взиматься плата за проезд по дорогам регионального значения, а к 2035 году — со всех категорий пользователей дорог.

Пока непонятно, будет ли платным проезд по дорогам на личном авто. Ожидается, что такая мера уменьшит использование личного транспорта.

Ожидается, что финальная версия этого документа появится в феврале 2021 года.