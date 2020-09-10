Семьям призывников начислят пособия

Беременным супругам парней, которых призвали в армию, решено ежемесячно или единовременно выплачивать пособие. Закон вступил в силу с 8 сентября.

Так, поясняется в документе, жена призывника может получить 28,5 тыс. рублей единовременно. Далее выплата будет составлять 12,2 тыс. рублей.

Чтобы оформить пособие, необходимо обратиться в МФЦ. Также заявление можно подать в любой орган соцзащиты.

Заявка должна включать сам бланк, медицинскую справку о беременности от врача, данные из воинской части, свидетельство о браке, а также паспорт и данные из банка.