В Санкт-Петербурге заработало такси на каналах

В Петербурге начало работать водное такси, на маршрутах курсируют восемь катеров.

Время работы - с 10:00 до 01:30. Заказ делается через мобильное приложение. Время ожидания катера - около получаса.

Можно выбрать для старта и финиша поездки 150 различных причалов.

Пока поездка достаточно дорогая - 3 тыс. руб. за полчаса. Всего в катер вмещается шестеро пассажиров. Катер на 12 человек обойдется в 6 тыс. руб. за полчаса.

Планируется в будущем снизить стоимость.

Как полагают представители услуги, она может стать реальной альтернативой перемещения на наземном транспорте в условиях часа пик.