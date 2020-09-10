Петербургскую дамбу закрыли из-за возможного наводнения

Дамбу в Петербурге решено закрыть из-за штормового предупреждения. Пока уровень воды ниже критических значений, однако сегодня метеорологи обещали грозы, ливни и порывистый ветер.

Руководство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга отметило, что усилился ветер - по прогнозу, возможны порывы до 24 метров в секунду. Створки дамбы закрыты заранее - для предупреждения наводнения.

Кроме того, капитан Большого порта распорядился прекратить движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Отметим, сегодня в Петербурге местами пройдут ливни, МЧС выпустило предупреждение на случай штормовой погоды.