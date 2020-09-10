Почти половина петербургских пенсионеров ищут работу на полный день

В Санкт-Петербурге количество пенсионеров, которые выкладывают свои резюме в поиске работы, увеличилось на 29% по сравнению с летом 2019 года. Об этом сообщает аналитический центр Авито Работы.

44% пенсионеров в городе ищут работу на полный день. Сменный график хотели бы иметь 20% кандидатов. 16% соискателей указывают в резюме свободный график, а 14% - неполный день. Вахтовый метод ищут только 2%, а удаленную работу - 6%.

В среднем мужчины претендуют на зарплату на 10 тыс. руб. больше, чем женщины - около 35 тыс. руб.



Эксперты отмечают, что пенсионеры вынуждены искать работу из-за маеньких пенсий - в среднем по РФ менее 17 тыс. руб.



Кроме того, по данным аналитиков, пенсионеры стали больше искать работу в сфере маркетинга и рекламы.